Гипертония: 2 популярных вида чая вызывают резкий скачок давления за минуты

«В то время как чай признан средством для хорошего здоровья, имеющиеся данные показывают, что некоторые сорта чая способствуют временному повышению артериального давления, в первую очередь, из-за концентрации в них кофеина».

«кофеин в зеленом чае может повысить кровяное давление у людей с уже имеющейся гипертонией».