Гипертония: 2 популярных вида чая вызывают резкий скачок давления за минуты
Согласно исследованию, два популярных вида чая могут вызывать резкий скачок артериального давления вскоре после употребления.
Высокое кровяное давление является пагубным состоянием, с которым тесно связана подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркт и инсульт. К сожалению, у повышенного АД нет явных предупреждающих признаков, поэтому крайне важно следить за показателями давления. В связи с этим ученые предупреждают: два популярных вида чая могут вызывать резкий скачок артериального давления в течение нескольких минут после приема.
«В то время как чай признан средством для хорошего здоровья, имеющиеся данные показывают, что некоторые сорта чая способствуют временному повышению артериального давления, в первую очередь, из-за концентрации в них кофеина».
Авторы исследования, чьи результаты опубликовал журнал Hypertension, наблюдали «резкое повышение артериального давления» вскоре после приема зеленого и черного чая – в частности, повышение систолического и диастолического артериального давления через 30 минут после приема напитков. Ученые констатируют, что скачок давления, возможный после выпитого чая, превосходит то увеличение уровня АД, которое наблюдается у людей после приема кофе.
В то же время рост давления после чая достаточно быстро прекращается. Спустя 60 минут после употребления напитка показатели кровяного давления возвращаются к своему прежнему порогу. Также ученые отмечают, что у людей, регулярно пьющих чай, организм не склонен реагировать повышением давления, его реакции на кофени более спокойны.
Любопытно, что способность повышать давление исследователи зафиксировали не только у черного, но и зеленого чая – напитка, которому обычно приписывается гипотензивное действие. Ученые отметили, что
«кофеин в зеленом чае может повысить кровяное давление у людей с уже имеющейся гипертонией».
Эксперты рекомендуют с осторожностью пить чай людям, которые употребляют его редко и к тому же имеют хронические сердечно-сосудистые патологии. В первую очередь, не следует пить крепко заваренные чаи. Их питье может быть полезным только в обстоятельствах «упавшего» давления, при котором ухудшается самочувствие и снижается тонус.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки могут провоцировать развитие гипертонии.
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