Гипертония: кофе связано с «резким» повышением давление на 3 часа

"Ученые выявили тесную связь между высоким кровяным давлением и потреблением кофеина. Они намеревались определить долгосрочное влияние кофе и кофеина на кровяное давление у гипертоников. Результаты показали, что потребление от 200 до 300 мг кофеина может повысить артериальное давление на 8,1 мм рт.ст. и диастолическое артериальное давление на 5,7 мм рт.ст. в течение часа после приема. Более того, они заметили, что это повышение артериального давления продолжалось более трех часов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Когда кровяное давление в венах повышается, сердце с трудом перекачивает кровь по всему телу. Но самой большой опасностью при повышенном артериальном давлении является вероятность разрыва вены или образования тромба. Это делает высокое кровяное давление наиболее важным фактором риска инсульта. Кофе может резко повысить кровяное давление на короткое время после приема.Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если у вас нет высокого кровяного давления. Неясно, что вызывает этот всплеск артериального давления. Реакция кровяного давления на кофеин отличается от человека к человеку. Одним из возможных объяснений этих эффектов является секреция надпочечников. Всплеск адреналина может заставить сердце биться быстрее, а кровеносные сосуды сузиться, тем самым повышая давление внутри вен.Интересно, что исследования показали, что регулярное употребление кофе снижает гипертензивный эффект напитка. Это может быть связано с тем, что у людей, которые обычно пьют кофе, может развиться толерантность к кофеину.Регулярное употребление кофе может вызывать небольшое или умеренное повышение артериального давления.Ранее МедикФорум писал о том, чем полезен чай из ромашки.