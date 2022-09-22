Чем на самом деле полезна для здоровья квашеная капуста: Гинзбург

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блюдо с квашеной капустой

Диетолог Михаил Гинзбург высказался о том, помогает ли в действительности употребление квашеной капусты укреплять иммунитет.

Квашеная капуста является продуктом, который проходит ферментацию (брожение), благодаря чему в ней увеличивается концентрация полезных бактерий. Эти микроорганизмы позитивно влияют на развитие кишечной флоры – в свою очередь, улучшение микрофлоры кишечника способствует укреплению иммунитета, сообщил Михаила Гинзбург «Московскому комсомольцу».

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«Употребление квашеной капусты помогает предотвратить сезонные заболевания».

Гинзбург добавил, что продукт является также очень богатым источником витамина С, который является одним из самых эффективных для поддержки иммунной системы организма в сезон инфекций. Причем достаточно съедать 100-150 граммов в сутки – организму это же будет приносить пользу в плане профилактики ОРВИ.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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