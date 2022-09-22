Чем на самом деле полезна для здоровья квашеная капуста: Гинзбург
Диетолог Михаил Гинзбург высказался о том, помогает ли в действительности употребление квашеной капусты укреплять иммунитет.
Квашеная капуста является продуктом, который проходит ферментацию (брожение), благодаря чему в ней увеличивается концентрация полезных бактерий. Эти микроорганизмы позитивно влияют на развитие кишечной флоры – в свою очередь, улучшение микрофлоры кишечника способствует укреплению иммунитета, сообщил Михаила Гинзбург «Московскому комсомольцу».
«Употребление квашеной капусты помогает предотвратить сезонные заболевания».
Гинзбург добавил, что продукт является также очень богатым источником витамина С, который является одним из самых эффективных для поддержки иммунной системы организма в сезон инфекций. Причем достаточно съедать 100-150 граммов в сутки – организму это же будет приносить пользу в плане профилактики ОРВИ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие варианты углеводов полезно есть регулярно.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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