Названы 5 вариантов углеводов, которые полезно есть регулярно
Цельнозерновые продукты называются специалистами одним из тех вариантов углеводов, которые приносят пользу здоровью при их регулярном употреблении.
Цельнозерновые хлеб и макароны. Продукты, содержащие цельное зерно, богаты клетчаткой и надолго насыщают. Они считаются намного более полезными, чем варианты из переработанной в белую муку пшеницы. На завтрак лучше есть не белый батон или булку, а цельнозерновой хлеб.
Фрукты (и ягоды). Большинство фруктов содержат в себе углеводы, но для перекусов рекомендуются не слишком сладкие плоды, с невысоким гликемическим индексом и не содержащие много фруктозы.
Фасоль и другие бобовые. Фасоль, нут и чечевица относятся к полезным углеводам: они богаты фолиевой кислотой, калием, магнием и клетчаткой, поддерживают работу кишечника и способствуют снижению уровень сахара в крови, уровня холестерина.
Тыква. Один из несомненный плюсов – высокое содержание такие питательные вещества, как бета-каротин и витамин А, которые полезны не только для глаз, но и для иммунной системы. Кроме того, содержащийся в нем витамин С укрепляет и подтягивает кожу.
Овес или киноа (лебеда). В виде цельных круп они требуют длительного переваривания, что защищает от резкого повышения уровня сахара в крови. Кроме того, эти углеводы, будучи «сложными», продлевают чувство сытости, препятствуют перееданию, о чем проинформировал Food News.
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