Врач рассказал о воздействие газировки на поджелудочную железу

112 Фото: https://unsplash.com/photos/94BA4Cy1TH0
Врач рассказал о воздействие газировки на поджелудочную железу

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил о том, что сладкая газированная вода очень опасна для поджелудочной железы. Она может спровоцировать воспаление этого органа, а также способствовать появлению диабета.

По словам токсиколога Михаила Кутушова, в сладкой газировке и тому подобных напитках избыток сахара. В одной банке может находиться до нескольких чайных ложек сахара, из-за чего при поглощении газировки увеличивается нагрузка на поджелудочную железу. Если мы часто употребляем газированные напитки, то эта нагрузка становится хронической, что может спровоцировать воспаление данного органа. Причём даже у тех людей, которые в остальном придерживаются здорового образа жизни и не испытывают никаких проблем с самочувствием. 

Привычка пить сок может разрушить поджелудочную железу


В долгосрочной перспективе длительное употребление газированных напитков может способствовать панкреатиту и диабету. Кроме того, в газировке также содержатся компонент под названием ортофосфорная кислота, который при выходе из организма прихватывает вместе с собой кальций. А дефицит этого минерала грозит нам развитием остеопороза - снижением минеральной плотности костей. При этой болезни кости становятся очень хрупкими, появляются и боли в суставах.

Через два года ученые хотят создать искусственную поджелудочную железу


Причём, как поведал Михаил Кутушов, выходящий из организма кальций может накапливаться в почках, что, в свою очередь, провоцирует появление там камней. Довольно часто именно длительное употребление газированных напитков называют главной причиной мучительных почечных колик. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, профессор
Читать MedikForum.ru в
Почему сладкая газировка убивает почки: нефролог
Месяц на газировке - проблемы до конца жизни!
Как питаться, чтобы не испортить поджелудочную железу? Объясняет врач
Теги : вред газировки, поджелудочная железа