Врач рассказал о воздействие газировки на поджелудочную железу
Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил о том, что сладкая газированная вода очень опасна для поджелудочной железы. Она может спровоцировать воспаление этого органа, а также способствовать появлению диабета.
По словам токсиколога Михаила Кутушова, в сладкой газировке и тому подобных напитках избыток сахара. В одной банке может находиться до нескольких чайных ложек сахара, из-за чего при поглощении газировки увеличивается нагрузка на поджелудочную железу. Если мы часто употребляем газированные напитки, то эта нагрузка становится хронической, что может спровоцировать воспаление данного органа. Причём даже у тех людей, которые в остальном придерживаются здорового образа жизни и не испытывают никаких проблем с самочувствием.
В долгосрочной перспективе длительное употребление газированных напитков может способствовать панкреатиту и диабету. Кроме того, в газировке также содержатся компонент под названием ортофосфорная кислота, который при выходе из организма прихватывает вместе с собой кальций. А дефицит этого минерала грозит нам развитием остеопороза - снижением минеральной плотности костей. При этой болезни кости становятся очень хрупкими, появляются и боли в суставах.
Причём, как поведал Михаил Кутушов, выходящий из организма кальций может накапливаться в почках, что, в свою очередь, провоцирует появление там камней. Довольно часто именно длительное употребление газированных напитков называют главной причиной мучительных почечных колик. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, профессор
Оставить комментарий