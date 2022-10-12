5 удивительных побочек от обычного огурца

Исследование 2017 года показало снижение артериального давления после употребления огуречного сока. Хотя размер выборки был небольшим — всего 20 участников в возрасте 60 лет и старше с высоким давлением — результаты были весьма оптимистичными.Если вы съедите несколько ломтиков огурца в течение дня, вам больше не нужно будет постоянно наполнять бутылку водой. Содержание воды в огурцах очень высокое и может поддерживать достаточное количество жидкости в течение длительного времени. Они также помогают устранить избыточную задержку воды в организме.Огурец имеют гликемический индекс 15, что делает его продуктом безопасным в плане угрозы диабета. Благодаря этому свойству он полезен и для диабетиков, и для тех, кто хочет предотвратить заболевание.Благодаря высокому содержанию воды огурцы отлично удерживают водный баланс, но они также превосходно помогают устранить избыточную задержку воды. Это означает, что вы избежите вздутия живота после употребления огурцов.Есть несколько способов, которые желающие похудеть люди выбирают, когда дело доходит до внесения изменений в рацион. Самый первый шаг — добавить огурцы в разные блюда. И не только потому, что они придают пище приятный хруст, но и из-за того, что огурцы являются здоровой пищей, которая способствует снижению веса. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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