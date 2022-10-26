Главные плюсы свёклы

Одно из основных достоинств свёклы- это способность положительно влиять на работу иммунитета. Все продукты, содержащие витамин C, влияют на крепость иммунной системы, и свёкла входит в их число. Также в её составе нитраты, которые снижают повышенное артериальное давление. Поэтому свёкла и свекольный сок должны быть обязательно в арсенале гипертоников. Они не заменят лекарство, но довольно эффективно помогут дополнительно взять давление под контроль.Однако свёкла показана далеко не всем. К примеру, если вы страдаете от диабета, то употреблять свеклу нужно крайне осторожно. Но в ней имеется клетчатка, а пища с волокнами известна своей способностью стабилизировать показатели уровня сахара в крови и надолго сохранять ощущение сытости.Диетолог также подчеркнула, что пигмент беталаин, благодаря которому свёкла обладает характерным красным оттенком, является мощным антиоксидантом. При этом употреблять свёклу можно в разном виде, в том числе и в качестве основного ингредиента популярнейшего блюда славянской кухни борща. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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