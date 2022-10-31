Пилатес улучшает сексуальную жизнь

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Пилатес улучшает сексуальную жизнь

Посещающие занятия гимнастикой пилатес женщины легче возбуждаются и чаще испытывают оргазм. Для этого им необходимо отправляться на эти занятия хотя бы два раза в неделю. 

Хорошо известно, что физические нагрузки полезны для физического и психического здоровья. И вот исследователи утверждают, что они также приносят помощь в сексуальной жизни, если вы посещаете пилатес. Страдавшие от низкого либидо и трудностей с достижением оргазма, а также болями во время секса женщины смогли справиться с этими проблемами при посещении данной гимнастики. 

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Установлено, что оно повышает желании, степень возбуждения и усиливает оргазм, если практиковать пилатес хотя бы два раза в неделю. Турецкие исследователи утверждают, что эта гимнастика может стать новым видом терапии для тех, кто страдает от сексуальных проблем. А с ними сталкивается до 80% всех представительниц прекрасного пола. 

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Правда, исследование было не очень масштабным, в нём участвовали только 36 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, состоявших в сексуальных отношениях не менее трех месяцев и имевших регулярные менструации. Все они страдали от женской сексуальной дисфункции - состояния, которое охватывает такие симптомы, как отсутствие полового влечения, трудности с возбуждением и оргазмом, а также боль во время секса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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