Диетолог Доронкина сообщила о помогающих от бессонницы продуктах

«рабочие перегрузки, стресс, истощение ресурсов организма».

«Фаст-фуд, жирная и сладкая пища препятствуют попаданию кислорода в мозг – на утро человек может просыпаться уставшим именно из-за своего рациона», - рассказала Доронкина в беседе с «Газетой.Ru».

Медик предупредила, что недосып и некачественный сон подрывают иммунитет, а также назвала частые причины бессонницы –Елена Доронкина отметила, что пищевые привычки человека и его повседневный рацион тоже оказывают большое влияние на способность быстро засыпать и на крепость сна.В свою очередь, добавила она, существуют продукты, помогающие реже страдать от бессонницы. В частности, содержащие триптофан, стимулируют выделение мелатонина – гормона, благодаря которому происходит засыпание. Вдобавок в бананах есть магний и калий, расслабляющие мышцы тела.Кроме того, выработку гормона сна мелатонина активирует. Другой продукт, помогающий от бессонницы, –: она дает организму витамин В6, улучшающий сон.Также полезно для засыпания пить. Стакан напитка незадолго до засыпания насыщает организм триптофаном и кальцием – эти вещества способствует выработке гормона сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит хурма

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