Диетолог Андреев указал на продукты для поддержания хорошего настроения

«Наше настроение напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме – чем меньше серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже настроение. Их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов», - сказал Андреев, беседуя с Лайфом.

Диетолог Александр Андреев указал в интервью на продукты для поддержания хорошего настроения. По словам специалиста, такие продукты способствуют выработке веществ-нейротрансмиттеров, ответственных за расслабление, спокойствие, удовлетворенность, позитивные эмоции.Следующие продукты медик рекомендовал включить в рацион для поддержания хорошего настроения.Эти продукты дают витамин B12, важный для состояния нервной системы, и тирозин – аминокислоту, повышающую уровень допамина.В ней содержится много витаминов группы B, позитивно влияющих на работу надпочечников, что важно для баланса уровня адреналина.Их главный плюс – высокое содержание триптофана, преобразуемого организмом в серотонин, называемый «гормоном радости».Также обеспечивают организм триптофаном.Их потребление позитивно сказывается на функциях мозга, продукт является хорошим источником омега-3 жирных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают не страдать от бессонницы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.