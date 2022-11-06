Диетолог Андреев указал на продукты для поддержания хорошего настроения

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миндаль

Плохое настроение, стрессовое состояние, бессонница могут вызываться недостатком веществ, восполнить которые помогают некоторые продукты.

Диетолог Александр Андреев указал в интервью на продукты для поддержания хорошего настроения. По словам специалиста, такие продукты способствуют выработке веществ-нейротрансмиттеров, ответственных за расслабление, спокойствие, удовлетворенность, позитивные эмоции.

«Наше настроение напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме – чем меньше серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже настроение. Их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов», - сказал Андреев, беседуя с Лайфом.

Следующие продукты медик рекомендовал включить в рацион для поддержания хорошего настроения.

Мясо (курятина, свинина или говядина). Эти продукты дают витамин B12, важный для состояния нервной системы, и тирозин – аминокислоту, повышающую уровень допамина.

Морская капуста. В ней содержится много витаминов группы B, позитивно влияющих на работу надпочечников, что важно для баланса уровня адреналина.

Бананы. Их главный плюс – высокое содержание триптофана, преобразуемого организмом в серотонин, называемый «гормоном радости».

Каши (овсяная, гречневая). Также обеспечивают организм триптофаном.

Продукты для хорошего настроения


Орехи. Их потребление позитивно сказывается на функциях мозга, продукт является хорошим источником омега-3 жирных кислот.

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Александр Андреев
Александр Андреев
ЗОЖ
врач-диетолог
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