Натуропатические помощники для поддержания хорошего настроения и энергии
Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, с помощью каких минералов и витаминов можно поддерживать себя в тонусе и сохранять хорошее настроение.
Наше эмоциональное состояние напрямую зависит от ряда физиологических показателей. В том числе это касается уровня определенных минералов и витаминов в нашем организме. Когда они уходят в дефицит, настроение автоматически ухудшается.
«Поддержать нас в тонусе, улучшить настроение и наполнить энергией могут наши натуропатические помощники. Например, магний оказывает влияние на работоспособность человека, позволяет легко выдерживать высокие психоэмоциональные перегрузки. Он помогает успокоить нервную систему и наладить сон», — говорит специалист.
За хорошее настроение отвечают и витамины группы В. Это залог полноценной работы нервной системы. Все дело в том, что от них напрямую зависит синтез серотонина. А за что отвечает этот гормон, все мы знаем.
Еще один автор нашего настроения — аминокислота гидрокситриптофан. Без нее организм не сможет производит «гормон счастья».
Для полноценной работы мозга и нервной системы нужны фосфолипиды.
Повысить уровень работоспособности и энергии поможет L-карнитин, таурин, коэнзим Q10. Это лучшие природные энергетики.⠀
Жирные кислоты (омега-3) необходимы для борьбы с депрессией.
Старайтесь не доводить уровень перечисленных нутриентов до острого дефицита, восполнить нехватку будет сложно. Лучше поддерживать оптимальный уровень профилактическими дозами препаратов, регулярно принимая их курсами.
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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