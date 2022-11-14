Онколог Ильин назвал наиболее безопасные для жарки масла

«При высоких температурах многие полезные растительные масла превращаются во вредные трансжиры, которые опасны тем, что наш организм не способен их расщеплять и усваивать. Поэтому они накапливаются и становятся источником заболеваний: онкологических, сердечнососудистых, воспалительных, эндокринных и так далее», - сказал Ильин, беседуя с «Газетой.Ru».

«Рафинированное подсолнечное масло начинает коптить только при 232°C, а значит – вполне безобидно при жарке», - привел пример Ильин.

Врач-онколог Антон Ильин сообщил в интервью, что наиболее безопасным способом жарки является готовка без применения масла – например, на аэрогриле или мангале, в духовке, печи. Что касается использования растительных масел, специалист предупредил: далеко не все масла, даже очень полезные, подходят для обжаривания блюд.Онколог уточнил, что безопасными для жарки маслами являют те из них, которые долго не дымятся и не коптят при накаливании. Чем выше градус начала дымления масла – тем лучше.Медик объяснил, что в тот момент, когда разогретое масло начинает дымить, его жирные кислоты преобразуются в опасные для организма трансжиры. Онколог предупредил, что полезные растительные масла холодного отжима начинают быстро коптить при нагреве – жарить на них нельзя.Резюмируя, Ильин назвал три самых подходящих и безопасных для жарки масла – это качественное топленое, сливочное масло, рафинированное кокосовое масло и рафинированное подсолнечное масло.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему кофе полезно пить гипертоникам.

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