Профессор Олег Медведев назвал безопасные масла для жарки
Распространенный совет для тех, кто ведет здоровый образ жизни - готовьте еду на пару, варите, тушите, запекайте. Но не жарьте на масле. Почему? Во время нагревание полезные растительные масла меняю формулу и образуют трасжирные кислоты - канцерогены. Руководитель НИЦ «Здоровое питание», профессор МГУ им. Ломоносова Олег Медведев рассказывает, как жарить пищу, чтобы не навредить здоровью.
Рафинированное или нерафинированное?Эксперт призывает отказаться от использования нерафинированного масла, заменив на рафинированные сорта с высокой температурой дымления.
"Некоторые думают, что такое неочищенное масло полезно для жарки. Это совсем не так. Вкус и аромат нерафинированного масла хорош в салате. А при использовании его для готовки при высокой температуре разрушаются витамины и антиоксиданты: из них образуются токсичные соединения, вредные для здоровья", - говорит Олег Медведев в интервью АиФ.
Когда образуется дым?
"У масла есть температура дымления, при которой оно начинает дымить и гореть. Пройдя точку дымления, масло становится вредным для здоровья: кроме неприятного вкуса и запаха в нём образуются канцерогены. Для жарки нужно использовать масло с температурой дымления выше 160 градусов"
К безопасным для жарки растительным маслам с температурой дымления выше 200 градусов относятся: оливковое первого отжима, подсолнечное рафинированное, кунжутное, соевое, арахисовое.
При этом для приготовления салатов, лучше применять другие виды масел - нерафинированные, в них содержится много витаминов, они придают овощам насыщенный вкус.
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