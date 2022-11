Финики и йогурт входят в число продуктов, помогающих выздороветь при простуде

«Флавоноиды, антоцианы и каротиноиды помогают бороться со свободными радикалами, которые подрывают иммунную систему. Флавоноиды содержатся ягодах, капусте, темном шоколаде, антоцианы – в ягодах, винограде, гранатах и финиках, а каротиноиды – в оранжевых, желтых и красных продуктах, таких как тыква, манго, абрикосы», - уточнила специалист.

«Укреплению иммунитета способствует цинк».

Беседуя с изданием Eat This, Not That!, доктор Гудсон отметила, что выздоровлению при простуде способствуют продукты, содержащие высокие уровни веществ, обеспечивающих поддержку иммунной системе. По словам специалиста, иммунная система становится слабой под действием свободных радикалов – молекул, вызывающих клеточное повреждение и запускающих окислительный стресс. Вещества, способные бороться со свадебными радикалами, – это антиоксиданты, их богатым источником являются многие овощи и фрукты.Также в число продуктов, помогающих выздороветь при простуде, входят натуральные поставщики витамина С – действенного активатора иммунной защиты организма. В их числе апельсины, помидоры и томатный сок, красный болгарский перец, шпинат, стручковая фасоль.Дополнительно Гудсон сообщила:Обеспечить организм цинком можно, употребляя постную говядину, бобовые, орехи, молочные продукты.Также лучше переносить ОРВИ организму помогает натуральный йогурт. В этом продукте содержатся так называемые хорошие бактерии, улучшающие состояние кишечной флоры, от которого в значительной степени зависит состояние иммунной системы.Что касается напитков, одним из лучших для людей с простудой специалист считает зеленый чай.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки врачи советуют пить для улучшения здоровья почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.