Кофе назван врачами одним из самых полезных напитков для почек

«Исследования показывают, что люди, выпивающие четыре чашки кофе в день, имеют на 11 процентов меньше риски возникновения повреждения почек по сравнению с теми, кто кофе не пьет», - сказал специалист.

«Клюквенный морс защищает от болезней почек, обеззараживающих мочевыделительные пути», - проинформировал врач.

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали россиянам о напитках, чье употребление улучшает защиту организма от почечных заболеваний. Одним из самых полезных, по словам специалистов, является кофе.Врач Агапкин констатировал, что регулярное употребление нескольких чашек бодрящего ароматного напитка способствует целостности почек.Известный диетолог Михаил Гинзбург, в свою очередь сообщил о пользе питья воды с лимоном. Благодаря лимонной воде, уточнил он, снижается риск возникновения почечных камней.Также медики отметили положительный эффект от питья клюквенного морса. По словам Сергея Агапкина, клюква – это продукт, который рекомендуется в целях профилактики инфекций мочевыводящих путей всеми урологическими сообществами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кефира способствует снижению высокого АД.

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