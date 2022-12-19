Диетологом названы наиболее вредные блюда новогоднего стола

«Самым вредным блюдом я бы назвала маринады, в составе которых присутствуют: соль, уксус, сахар, вино. В комбинации с другими продуктами это может подразумевать далеко не полезный эффект», - объяснила диетолог изданию «Лайф».

«Газировку ни в коем случае нельзя употреблять в сочетании с жирной пищей, но особенно пить натощак», - сказала она.

Зайцева рассказала в интервью о наиболее вредных блюдах новогоднего стола – одним из них специалист считает маринады.Также специалист порекомендовала не ставить на новогодний стол газированные напитки. По словам Марии Зайцевой, их питье негативно воздействует на желудок, поджелудочную железу, кровь.Традиционные новогодние слоеные и майонезные салаты диетолог также отнесла к наиболее вредным блюдам. Эксперт предупредила, что они как правило являются сверхкалорийными и тяжелыми для пищеварения из-за большого количества разных ингредиентов и жира. К тому же эти блюда часто способствуют повышению уровня холестерина.Еще один совет диетолога: воздержаться от поедания тортов или пирожных после того, как уже было немало съедено и выпито. Врач констатировала, что жирный кондитерский крем может способствовать сгущению крови, образованию атеросклеротических бляшек.Медик заявила, что незадолго до застолья полезно выпить чай с лимоном – это будет стимулировать работу пищеварения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников посоветовал продукт для защиты от ожирения, диабета и рака.

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