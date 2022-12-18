Врач Мясников посоветовал продукт для защиты от ожирения, диабета и рака

«Вольно плавающая рыба содержит больше ненасыщенных жирных кислот, чем фермерская», - добавил Александр Мясников.

Доктор Мясников, ссылаясь на проведенные исследования, сообщил, что употребление полиненасыщенных жирных кислот омега-3 препятствует развитию резистентности (нечувствительности) к инсулину. Врач заявил, что инсулинорезистентность часто бывает связана с подверженностью диабету, ожирению, раковым заболеваниям.Одним из самых богатых омега-3 продуктов является жирная морская рыба, как благородных красных пород, так и более доступные сельдь, скумбрия, сардины.Медик посоветовал употреблять ирную рыбу тем, кто мечтает стать стройнее. По слова специалиста, под влиянием содержащихся в ней жирных кислот омега-3 повышается уровень «гормона сытости» лептина, благодаря чему уменьшается аппетит и вместе с этим количество поедаемой пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть вредна селедка под шубой.

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