Продукты с витамином К защищают от развития артрита

«Витамин К активирует матриксные белки, которые ингибируют опосредованную костным морфогенетическим белком кальцификацию хряща», - заявили ученые.

Развитие артрита часто связывают с возрастом из-за его распространенности среди пожилых людей. Однако на его появление также могут влиять травмы, другие болезни или особенности образа жизни, включая повседневный рацион. В частности, исследования показали, что подверженность артриту возникает на фоне недостатка витамина К.Витамин К можно найти в таких продуктах, как зеленые листовые овощи, злаки и некоторые виды мяса. В основном он необходим организму для заживления ран, поскольку влияет на свертываемость крови. Но он также помогает сохранять кости здоровыми.Журналом Nutrients был опубликован анализ ряда исследований, в которых изучалась связи между витамином К и остеоартритом. Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита, среди его симптомов – боль и скованность в суставах. Научные специалисты, проводившие анализ, констатировали, что благодаря получению этого витамина предотвращается процесс кальцификации хряща, связанный с остеоартритом. Кроме того, отсутствие дефицита витамина К связано с более низким риском возникновения патологических изменений суставов в целом.Они отметили, что необходимы дальнейшие исследования, позволяющие установить, сколько именно витамина К необходимо для предотвращения артрита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты улучшают самочувствие при гипертонии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.