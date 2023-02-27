Названы наиболее полезные продукты питания при гипертонии

Здоровое питание необходимо для поддержания артериального давления на оптимальном уровне. Исследования показывают, что употребление в пищу определенных продуктов (особенно продуктов с калием и магнием), помогает снижать АД и улучшает самочувствие при гипертонии.В частности, гипертоникам могут быть полезны: известно, что грейпфруты, апельсины и лимоны способны оказывать антигипертензивное действие. Они полны витаминов, минералов и растительных соединений, которые оздоровляют сердце, в том числе за счет уменьшения высокого кровяного давления.является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые важны для сердца. Эти жиры могут помочь снизить уровень артериального давления, уменьшая воспаление и количество оксилипинов, сужающих кровеносные сосуды.Также в число наиболее полезных продуктов питания при гипертонии входят– они богаты питательными веществами, которые помогают регулировать кровяное давление, такими как клетчатка, магний и калий.Еще один «волшебный» продукт для гипертоников –. Он насыщен калием, необходимым для регуляции артериального давления.В свою очередь,насыщена фенольными соединениями, такими как хлорогены, п-кумарин и кофейные кислоты, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и уменьшить воспаление. Вследствие этого улучшаются и параметры давления.Некоторым гипотензивным действием обладает и: он содержит соединения фталаты, которые помогают расслаблять кровеносные сосуды.богаты многими питательными веществами, включая калий и каротиноид ликопин. Они снижают риск сердечных заболеваний, противодействуя гипертонии.Помимо этого, способом снизить кровяное давление является употребление. Овощ содержит много флавоноидных антиоксидантов, которые укрепляют функцию кровеносных сосудов и повышают уровень азота в организме, проинформировал портал Pronews.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в рационе пожилых людей должно быть как можно меньше белого хлеба.

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