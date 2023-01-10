Врач делится пятью продуктами для защиты от артрита — уменьшают воспаление и боль

«Конкретные продукты или добавки не могут вылечить заболевания суставов, но определенные диеты могут помочь улучшить симптомы и предотвратить дальнейшее повреждение суставов, что важно для людей с остеоартритом. Включение в рацион продуктов, богатых полифенолами и антиоксидантами, может помочь в борьбе с воспалением и облегчить симптомы остеоартрита», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Темно-зеленые листовые овощи

Имбирь

Ягоды

Жирная рыба

Шиповник

Артрит может привести к болезненным, опухшим суставам, а также к проблемам с подвижностью. Хотя лекарства от артрита не существует, существуют способы облегчить и даже потенциально предотвратить ухудшение симптомов.Включение продуктов и добавок с противовоспалительными свойствами при самых ранних признаках боли или скованности в суставах может помочь уменьшить боль и защитить от дальнейшего повреждения. Врач поделилась пятью продуктами, которые могут облегчить симптомы артрита.Темно-зеленые листовые овощи, такие как брокколи, капуста и шпинат, богаты антиоксидантами, такими как витамины С, А, Е и К, которые помогают защитить ткани суставов от окислительного повреждения.Исследования показали, что имбирь может уменьшить мышечную боль после эксцентрических (повреждающих мышцы) упражнений, а также облегчить боль и скованность в коленях у людей с остеоартритом.Черника, ежевика, малина и клубника богаты полифенолами, мощными противовоспалительными соединениями, которые могут обеспечить защиту от воспалительных состояний, таких как артрит.Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут принести пользу людям с остеоартритом. Рекомендуется включать хотя бы одну порцию жирной рыбы в неделю, например, сардин, скумбрии или лосося.Многочисленные исследования показали, что плоды шиповника помогают облегчить боль и скованность в суставах, помогая защитить хрящи.Ранее МедикФорум писал о пользе пикши.

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