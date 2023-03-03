Доктор Мясников: сахарозаменители могут быть смертельно опасными

«Сахарозаменители могут быть смертельно опасны», - предупредил известный медик в своем телеграме-канале.

«Аспартам, сорбит, стевия, сахарин, эритритол и множество других сахарозаменителей содержатся в диетических напитках, производители которых заявляют о нулевой калорийности, мороженом, желе, жевательных резинках, конфетах, выпечке и йогуртах», - констатировал эксперт.

«Теледоктор» Мясников напомнил россиянам о вреде напитков и продуктов, содержащих искусственные заменители сахара.По его словам, употребление сахарозаменителей ассоциируется с подверженностью людей инфаркту, инсульту, раку – на сегодняшний день имеется немало исследовательских данных, говорящих об этом. Мясников заявил: в тех случаях, когда хочется сладкого, лучше дать своему организму немного «честного» обычного сахара или меда.Медик объясни, что человеческий пищеварительный тракт приспособлен к усвоению сахара, источником которого являются растительные культуры. Его синтетические аналоги совершенно «не нравятся» кишечнику, и результатом их потребления становятся нарушения в его микрофлоре. Эти нарушения ведут к патологическим изменениям аппетита и обмена веществ, нарушают нормальную чувствительность к инсулину, способствуют увеличению жировых отложений.Врач предупредил, что многие люди употребляют искусственные подсластители, не подозревая этого.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают вредным постный майонез.

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