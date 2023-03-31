Врач Каршиева посоветовала есть ферментированные продукты для замедления старения

«От бактерий кишечника зависят иммунитет, борьба с воспалениями и даже настроение. Чем лучше и разнообразнее состав микробиоты, тем больше организм защищен от различных негативных процессов», - сообщила медик агентству «Прайм».

«На состав микробиоты можно повлиять питанием. Чем больше нужных веществ получают полезные бактерии кишечника, тем лучше состав сообщества микробов», - поделилась Анна Каршиева.

«Квашеная капуста, кимчи, моченые яблоки, соленые огурцы и помидоры и многие другие соленья очень полезны благодаря положительному влиянию на микробиоту. Есть данные, что долголетие южнокорейцев — во многом результат их рациона, насыщенного ферментированными продуктами», - объяснила эксперт.

Гастроэнтеролог Каршиева рассказала в интервью, что состояние кишечной микробиоты (сообщества бактерий, обитающих в кишечнике) оказывает значительное влияние на состояние организма.Специалистка добавила, что разнообразный и сбалансированный кишечный микробиом способствует замедлению старения – благодаря ему поддерживается здоровый вес, дольше сохраняется хорошее состояние кожи, волос, суставов, отодвигается наступление возрастных болезней.В частности, медик порекомендовала употреблять достаточное количество клетчатки. Ее источником являются такие продукты как цельнозерновые крупы, коричневый (нешлифованный) рис, цельнозерновой овес, отруби, булгур, бобовые, орехи, овощи и фрукты.Также врач Каршиева посоветовала есть для замедления старения ферментированные продукты, получаемые путем брожения.В то же время Каршиева предупредила: употреблять клетчатку и ферментированные продукты могут без последствий не все. При имеющихся проблемах с ЖКТ их включение в рацион должно обсуждаться с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе помогает восстанавливать поврежденные клетки печени.

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