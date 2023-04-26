Нарколог Клименко: пиво оказывает токсическое действие на организм

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пиво

Врач Татьяна Клименко: пивной алкоголизм может быть более тяжелым, чем тот, что вызывают крепкие алкогольные напитки.

Психиатр-нарколог Клименко констатировала:

«Пить пиво опасно, потому что зависимость от него возникает быстрее и бывает гораздо более сильной, чем от крепких напитков».

Татьяна Клименко рассказала, что пивной алкоголизм является очень серьезной проблемой. Бороться с такой зависимостью гораздо сложнее, чем с зависимостью от крепкого алкоголя. Последствия длительного злоупотребления пивом тоже могут оказаться очень тяжелыми. Специалист обратила внимание на то, что при брожении пива образуются вещества, которые не должны попадать в организм, – в виде альдегидов, сивушных масел, метанола, эфиров. По словам Кдимено, все они могут воздействовать на ткани как токсины – при этом концентрация таких токсинов в пиве серьезно превышает их уровень в водке.

Медик предупредила: длительное употребление пива может довести до токсического поражения печени.

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В своем комментарии для aif.ru нарколог добавила: свидетельством токсического действия пива на организм является вызываемое им состояние похмелья. Несмотря на низкий градус, пиво вызывает не менее тяжелый синдром похмелья, чем высокоградусные напитки.

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Татьяна Клименко
Татьяна Клименко
ЗОЖ
доктор медицинских наук, директор Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
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