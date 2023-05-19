Эндокринолог Яушева назвала пять часто пропускаемых признаков гипотиреоза

Щитовидная железа – небольшой орган в форме бабочки на передней части шеи – играет ключевую роль в процессах обмена веществ, регулировании температуры, частоты сердечных сокращений и других важных функциях организма, которыми «дирижируют» ее гормоны. Гипотиреоз возникает, когда железа не производит достаточного количества гормонов. Последствием этого становятся неблагоприятные изменения в названных выше процессах, и это может выражаться в определенной симптоматике.В интервью «МедикФорум» эндокринолог Яушева назвала несколько признаков гипотиреоза, добавив, что к их появлению нужно относиться серьезно, консультируясь по этому поводу с врачом. Специалист добавила, что эти симптомы часто пропускаются или игнорируются – их списывают на незначительные и временные проблемы.Гипоактивная щитовидная железа может замедлять метаболизм, что сказывается на массе тела и энергии. Люди с гипотиреозом замечают увеличение веса, который не могут сбросить, несмотря на все старания. Также они страдают от постоянной усталости, утомляемости.Гипотиреоз также может влиять на внешность – в этом состоянии волосы становятся тоньше, а кожа бледнее, появляется зуд, ломкость ногтей, отечность на лице, руках и ногах.Гипоактивность щитовидной железы негативно отражается на пищеварительных процессах. По словам эндокринолога Яушевой, люди с этой проблемой могут страдать от запоров, замедленного пищеварения, изжоги, тошноты.При гипотиреозе возникают неблагоприятные изменения настроения – наблюдается подверженность беспокойству и тревоге, депрессии, плохому настроению, плаксивости, апатии.От болезней щитовидной железы статистически чаще страдают женщины. У жертв гипотиреоза могут возникать изменения менструального цикла – менструации становятся обильными или нерегулярными, а между ними могут появляться кровянистые выделения.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которые указывают на повышенный уровень эстрогена у мужчин.

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