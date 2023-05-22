Диетолог Мансурова: людям с больными суставами нужно осторожнее есть помидоры

«Два вещества, которые негативно сказываются на состоянии костей и суставов, – соланин и щавелевая кислота – присутствуют в помидорах», - поделилась диетолог и нутрициолог объяснением с aif.ru.

Диетолог Мансурова сообщила, что в случае заболеваний суставов, таких как артроз или артрит есть помидоры нужно с большой осторожностью.Ирина Мансурова проинформировала, что помидоры, насыщенные соланином, способствуют обострению дискомфортных и болезненных проявлений имеющихся суставных патологий. Все это становится возможным вследствие влияния соланина на организм, в котором ответные реакции иммунной системы запускают воспаление, становящееся причиной отека и боли в суставах. Помимо обострений артритов и артрозов могут возникать аллергические симптомы, проблемы в работе ЖКТ.Другой ингредиент помидоров, щавелевая кислота, способна разрушительно воздействовать на ткань хрящей. Она препятствует усвоению нужных жиров, обеспечивающих эластичность хрящевой ткани и суставов. Диетолог подсказала, что в наименьшем количестве щавелевую кислоту содержат томаты мелких сортов.Дополнительно Ирина Мансурова порекомендовала людям с болезнями суставов избегать таких продуктов как репчатый лук, свекла, картофель, ревень, шпинат, а также контролировать количество выпиваемых чая, кофе – их потребление (особенно в высоких дозах) может вызывать обострение негативных симптомов суставных патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему окрошка может вредить здоровью пожилых людей.

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