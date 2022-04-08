Эндокринолог рассказала, к чему может привести недостаток в организме йода

«Гормоны щитовидной железы отвечают за регуляцию многих важных биохимических реакций в организме, за обмен веществ. Нехватка йода приводит к зобу щитовидной железы, умственной отсталости, снижению полового развития, задержке роста , снижению IQ. Также выявлена связь между недостаточным потреблением йода и доброкачественными заболеваниями молочной железы», — говорит специалист.

Все знают, что йод нужен в первую очередь для здоровья щитовидной железы. На самом деле, в нем нуждается не только щитовидка. И дефицит йода может привести к весьма плачевным последствиям.Можно ли получать достаточное количество йода из продуктов питания? Можно, и чаще всего этого достаточно. Но есть периоды, когда необходимо дополнительное потребление йода. Это периоды беременности и грудного вскармливания.Больше всего йода содержится в рыбе, морских водорослях, креветках, молочных продуктах (молоко, йогурт, сыр), йодированной соли. Йод также можно получить из пищевых добавок, обычно они выпускаются в форме йодида калия или йодида натрия.Многие витаминно-минеральные комплексы также содержат йод. Хороший эффект дают пищевые добавки йодосожержащих ламинарий (водорослей).Эксперт отмечает, что в группе риска находятся люди, которые не употребляют йодированную соль. Добавление йода в соль — самая популярная стратегия борьбы с дефицитом йода.