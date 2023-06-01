Диетолог Ефимова: зеленый чай и кефир оздоровляют неправильный рацион

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кефир

Диетолог Анастасия Ефимова назвала продукты, смягчающие вредное влияние перекосов в питании.

Одним из продуктов, которые оздоровляют неправильный рацион, диетолог Ефимова назвала кефир.

«Биоактивные метаболиты в кефире улучшают баланс бактерий в кишечнике и поддерживают здоровье микробиоты, помогая пищеварительному тракту и общему состоянию организма», - рассказала медик.

Диетолог добавила, что оздоровляющим рацион также может считаться зеленый чай – его питье уменьшает интенсивность воспаления. В напитке содержатся полифенолы – это мощные антиоксиданты, благодаря которым и осуществляется противовоспалительный эффект.

«Катехины зеленого чая проявляют антибактериальную активность против бактерии H. pylori, главного фактора повышенного риска рака желудка», - сообщила Анастасия Ефимова.

Кроме того, беседуя с «АиФ», врач отметила весомую пользу брокколи. Употребление брокколи способствует оздоровлению кишечной флоры.

Еще один продукт, который эффективно борется с вредным влиянием неправильного рациона, – цельнозерновой овес.  По словам диетолога Ефимовой, овес является источником бета-глюкана, который является одним из типов клетчатки, содействующих росту полезной флоры в кишечнике. Именно от состояния кишечника в большой степени зависит иммунитет, а также психическое здоровье.

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Также эксперт порекомендовала употреблять льняное семя, снабжающее организм омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и лигнанами – веществами,  уменьшающими воспаление и нормализующими пищеварение.

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Анастасия Ефимова
Анастасия Ефимова
ЗОЖ
врач-диетолог
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