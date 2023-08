Eat This, Not That!: диетолог Гароне назвала опасные последствия бокала вина в день

«Относительно безопасной нормой для женщин считается один бокал в день, для мужчин – два», - отметила диетолог Гароне.

«Даже небольшое количество вина каждый день повышает риск развития рака мозга, шеи, пищевода, печени, груди и толстой кишки», - предупредила эксперт.

О том, что диетолог Гароне назвала опасные последствия употребления даже одного бокала вина в день, проинформировало издание Eat This, Not That!. В комментарии для него специалистка сообщила, что малые дозы вина, которые позволяют себе люди, могут вызывать развитие толерантности к алкоголю, возникающую из-за того, что рецепторы мозга адаптируются к его действию, Обычно подобная толерантность побуждает организм увеличивать принимаемую дозу спиртного. Между тем, эффект вина и его вредное воздействие на организм тесно связаны с количеством выпитого, констатировала эксперт.Регулярное превышение этого количества может давать токсический эффект, повышающий для организма риски заболеваний, включая такое опасное как рак.Также диетолог обратила внимание на то, что алкогольные напитки обладают высокой калорийностью и могут «помочь» приобрести лишний вес. Выпивая бокал вина в 150 мл, человек получает до 125 килокалорий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью привычка дольше спать в выходные дни.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.