«Небольшое изменение времени пробуждения может заметно нарушить биологические ритмы организма и увеличить риск сердечных приступов, ожирения и инсультов», - цитирует исследователей Daily Mail.

«90 дополнительных минут в постели достаточно, чтобы нарушить работу внутренних биологических часов, которые влияют на ряд функций от иммунитета до пищеварения», - констатировали исследователи.

Манера спать больше в выходные дни может довести до инсульта или сердечного приступа, – к такому выводу пришли специалисты, представляющие Королевский колледж Лондона. Согласно их данным, негативные изменения в состоянии организма и здоровья могут произойти даже если сон в выходные увеличивается не слишком существенно по сравнению со сном в рабочие будни.В рамках работы ими были проанализированы данные 934 человек, не имевших проблем с весом и здоровьем, и спавших минимум 7 часов в день. У добровольцев проверялось состояние кишечного микробиома, стула, а также исследовалась кровь. Ученые обнаружили, что в тех случаях, когда люди спали дольше в выходные дни, у них менялся состав кишечной микробиоты. В частности, увеличивалось количество «плохих» кишечных бактерий, чья активность в организме стимулирует развитие воспалительных процессов и ассоциированных патологий. Именно с увеличением популяции этих кишечных бактерий наука связывает подверженность людей ожирению, сердечным приступам и инсультам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздрагивание при засыпании могут указывать на эпилепсию и рак.

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