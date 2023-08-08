Врач Березовский: питье кофе при сидячей профессии увеличивает риск тромбоза

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сидячая работа

Врач Дмитрий Березовский посоветовал людям с сидячей профессией меньше пить кофе.

Врач Березовский предупредил, что длительное пребывание в сидячей позе значительно увеличивает вероятность появления тромбов.

«Повышенный риск этой опасной патологии существует как у тех, кто долгое время играет за компьютером, так и у тех, кто за ним работает», - сказал специалист в интервью «Известиям».

По словам Дмитрий Березовского, длительное сидение ассоциируется со сдавливанием сосудов, ведущим к замедлению кровотока – это в свою очередь провоцирует слипание кровяных сгустков и формирование тромбов. Как правило, такие тромбы появляется в артериях ног. Если в результате отрыва они попадают в кровь, которую сердце перегоняет по телу, то вместе с током крови могут проникнуть в сосуды легких, мозга или сердца, вызвав их закупорку или эмболию. Последствием эмболии становится развитие жизнеугрожающих состояний и гибель человека.

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Врач добавил, что распространенная среди представителей сидячих профессий привычка пить кофе увеличивает риск тромбоза.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Владимир Хорошев посоветовал гипертоникам в жару  беречься от сгущения крови, ведущего к тромбозу.

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Теги : тромбоз, сидячий образ жизни, Дмитрий Березовский
Врач Березовский: питье кофе при сидячей профессии увеличивает риск тромбоза
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