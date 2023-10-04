Диетолог Лазуренко сочла мифом утверждение о пользе чая в защите от диабета

«Регулярное употребление черного чая не может предотвратить развитие диабета второго типа».

«Нет никакой связи между питьем чая и риском развития диабета, подобные заявления – это миф», - сказала Наталья Лазуренко.

Диетолог Лазуренко скептически высказалась о способности чая предотвращать диабет, хотя нередко можно услышать, что тот же черный чай помогает выводить излишки глюкозы, имеющейся в крови. Эксперт сочла мифом утверждение о пользе чая в защите от диабета и подчеркнула, что между употреблением напитка и сокращением риска этого заболевания прямой связи нет. В своем комментарии для NEWS.ru специалистка констатировала По словам Лазуренко, чай прежде всего воздействует на сосуды и кровяное давление. Обладая тонизирующим свойством, он стимулирует сосудистую активность и сердечный ритм, повышает АД. Но питье чая не оказывает непосредственного воздействия на содержание сахара в крови или на способность организма усваивать инсулин. Употребление напитка не стоит рассматривать как профилактику инсулинорезистентности, убеждена диетолог.В то же время эксперт допускает, что если люди откажутся от привычки пить чай с чем-то сладким или другой едой и не будут ничего добавлять в напиток, их показатели уровня сахара в крови и выброса инсулина улучшатся. Чай полезен только если он без сахара и других добавок, подчеркнула диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нутрициолог Екатерина Старновская назвала опасные для здоровья дозы чая и кофе.

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