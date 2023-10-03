Нутрициолог Старновская назвала опасные для нервной системы дозы кофе и чая

«Зеленый чай пользуется популярностью из-за своих антиоксидантных свойств и способности повышать общий тонус организма. Но польза сохраняется только при умеренном потреблении – до 3-4 чашек в день. Черный чай бодрит, улучшает настроение и помогает сосредоточиться, но его безопасная доза составляет около 5-6 чашек в день», - объяснила эксперт изданию «Подмосковье сегодня».

Нутрициолог Старновская предупредила: полезные свойства кофе и чая в отношении организма проявляются только при умеренном употреблении этих напитков. Специалистка назвала опасные для нервной системы дозы кофе и чая. Так, зеленый чай она посоветовала употреблять в количестве, не превышающем четырех чашек в день, а черный – в количестве не больше шести чашек.Говоря о кофе, Старновская уточнила, что за день не следует выпивать свыше четырех чашек, а в идеале и вовсе предпочтительно обойтись одной чашкой хорошего качественного напитка без подсластителей.Эксперт отметила, что в названном количестве кофе и чай не нужно употреблять за один прием. Между их питьем (небольшии порциями) должны быть перерывы. Они необходимы для отдыха и восстановления организма. Нутрициолог констатировала, что пренебрежение этими правилами безопасности чревато перегрузкой нервной системы из-за избытка получаемых тонизирующих компонентов, того же кофеина. В результате может развиться нервозность, появятся проблемы с сердцебиением, настроением и сном.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какао и зеленый чай являются напитками, защищающими от развития тромбоза

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