Диетолог Лазуренко: огурцы и теплая вода подходят для снижения давления

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измерение давления

Диетолог Лазуренко назвала огурцы и теплую воду среди натуральных средств для снижения давления.

Диетолог Наталья Лазуренко напомнила в интервью, что  для улучшения состояния кровеносных сосудов и нормализации артериального давления  важно снижать и контролировать количество сахара и соли, углеводных и жирных продуктов. Но также для этого нужно употреблять натуральные малообработанные растительные продукты, овощи и фрукты. Одним из эффективных натуральных средства для снижения давления Лазуренко назвала огурцы.

«Сезонные фрукты и овощи могут помочь улучшить состояние кровеносных сосудов. Огурец, например, хорошо насыщает организм влагой, при этом не сильно повышает уровень глюкозы и инсулина», - поделилась медик с NEWS.ru.

Также специалистка констатировала, что гипертоника необходимо употреблять достаточно воды. Лазуренко посоветовала пить воду теплой.

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«Теплая и негазированная вода помогает выводить желчь, налаживать работу желудочно-кишечный тракта, а также не перегружать лимфатическую систему», - уточнила врач-диетолог.

Эксперт отметила, что летом появляется хорошая возможность есть ягоды – один из наиболее полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов. Многие ягоды богаты антиоксидантами, которые позитивно влияют на сосудистые стенки. Диетолог порекомендовала есть крыжовник, чернику.

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Наталья Лазуренко
Наталья Лазуренко
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : снижение давления, продукты для сердца, Наталья Лазуренко
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