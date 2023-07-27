Диетолог Лазуренко: огурцы и теплая вода подходят для снижения давления

«Сезонные фрукты и овощи могут помочь улучшить состояние кровеносных сосудов. Огурец, например, хорошо насыщает организм влагой, при этом не сильно повышает уровень глюкозы и инсулина», - поделилась медик с NEWS.ru.

«Теплая и негазированная вода помогает выводить желчь, налаживать работу желудочно-кишечный тракта, а также не перегружать лимфатическую систему», - уточнила врач-диетолог.

Диетолог Наталья Лазуренко напомнила в интервью, что для улучшения состояния кровеносных сосудов и нормализации артериального давления важно снижать и контролировать количество сахара и соли, углеводных и жирных продуктов. Но также для этого нужно употреблять натуральные малообработанные растительные продукты, овощи и фрукты. Одним из эффективных натуральных средства для снижения давления Лазуренко назвала огурцы.Также специалистка констатировала, что гипертоника необходимо употреблять достаточно воды. Лазуренко посоветовала пить воду теплой.Эксперт отметила, что летом появляется хорошая возможность есть ягоды – один из наиболее полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов. Многие ягоды богаты антиоксидантами, которые позитивно влияют на сосудистые стенки. Диетолог порекомендовала есть крыжовник, чернику.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезным для здоровья является сыр.

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