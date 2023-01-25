Врач Лазуренко: для защиты от рака нужно есть брокколи

«В брокколи есть вещества, которые сами по себе являются достаточно мощными антиоксидантами. Регулярное употребление продукта помогает в профилактике онкологии», - сказала специалист.

«В этом овоще присутствует достаточное количество клетчатки, помогающей выводить из организма токсины и благотворно воздействующей на микробиом кишечника», - уточнила медик.

Врач Лазуренко заявила в интервью, что брокколи – это мощный онкопротектор.Беседуя с «Москвой 24», Наталья Лазуренко сообщила , что благодаря регулярному поеданию брокколи улучшается сохранность клеток – они активно функционируют без мутационных изменений, делающих их злокачественными. Кроме того, овощ позитивно влияет на состояние кишечного тракта, а также стимулирует выведение из организма потенциальных токсинов, что тоже улучшает его защиту от развития опухолей.Диетолог добавила, что еще одним важным плюсом употребления брокколи является то, что после него медленно повышаются уровни сахара и инсулина в крови. Эта особенность делает продукт особенно полезным для людей с предиабетом и диабетом, вдобавок благодаря ей брокколи становится мега-полезной в деле похудения и борьбы с перееданием.Не стоит забывать и то, что с высоким уровнем сахара или инсулина в крови ассоциируется воспаление, которое является пусковым механизмом для многих заболеваний, включая рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует пить чай с лимоном.

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