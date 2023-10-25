Онколог Пылев: немотивированная слабость бывает первым неспецифичным признаком рака
Говоря о признаках рака в разных органах ЖКТ, онколог Андрей Пылев отметил: первыми могут быть замечены неспецифичные изменения.
Онколог Пылев рассказал в интервью о возникновении таких симптомов рака, которые не ассоциируются с этим заболеванием.
«Есть неспецифические симптомы, так называемый синдром малых признаков, характерный для онкологических заболеваний. И сначала возникают именно они», - рассказал врач «Газете.Ru».
По словам онколога Пылева, первым неспецифичным признаком рака нередко бывает немотивированная слабость, апатия. Кроме того, может исчезнуть аппетит вплоть до появления отвращения к еде, начинает «падать» вес.
Также онколог перечислил специфические признаки раковых опухолей в разных отделах ЖКТ.
Рак пищевод. Человек жалуется на дисфагию – трудности с прохождением пищи при проглатывании.
Рак желудка. Вскоре после еды возникают тошнота, позывы к рвоте, а спустя несколько часов – боль в желудке.
Колоректальный рак. Возникают симптомы непроходимости или анемии.
Рак печени. Появляется желтуха.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие органы посоветовал первыми проверять на рак взрослым людям врач-онколог Евгений Черемушкин.
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Андрей Пылев
ЗОЖ
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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