Онколог Черемушкин: в первую очередь на рак стоит проверять легкие, ЖКТ и кожу

«Следует регулярно сдавать анализы «по стандартному комплексу»: УЗИ, эндоскопия, анализы крови и выделений, рентген и другие», - об этом медик сообщил «ФедералПресс».

«В первую очередь стоит проверять легкие, ЖКТ и кожу».

Онколог Черемушкин посоветовал взрослым россиянам не манкировать проверкой здоровья.Он отметил, что некоторые органы в большей степени подвергаются риску возникновения в них злокачественных опухолей.Онколог Черемушкин объяснил: легкие, ЖКТ и кожу следует в первую очередь проверять на рак в связи с тем, что они чаще других подвергаются негативному воздействию вредных внешних факторов. Врач подчеркнул, что процесс возникновения опухолевых клеток в организме происходит постоянно. Влияние неблагополучных факторов внешней среды увеличивает вероятность их аномальной активности и скопления в опухоли.Факторы, которые по мнению онколога серьезно влияют на риск появления рака, – это повседневные вредные привычки, а также негативно воздействующая на организм и здоровье работа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что увеличение физических нагрузок может поспособствовать остановке сердца.

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