Врач Волкова назвала опасные и полезные жиры

«Существуют компоненты, которые способствуют повышению «плохого» холестерина, увеличивают риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и жирового перерождения печени. Также они усугубляют течение аутоиммунных и воспалительных процессов»

Врач Волкова рассказала:Медик отметила, что эти опасные свойства присущи некоторым жирам. Врач Волкова назвала их наиболее опасной разновидностью трансжиры. Употребляемые в пищу продукты могут содержать их в виде маргарина, пальмового масла, модифицированного растительного жира. Их главные источники – промышленные сладости, чипсы, фастфуд, колбасные изделия, готовые соусы, жареная и запеченная до темной корки пища.Растительные масла, используемые для их производства, проходят процесс гидрогенизации, в результате которого меняют свой химический состав. В своем новом виде они оказывают негативное действие на организм, в частности, на сосуды и сердце, иммунную и репродуктивную системы, способствуют развитию сахарного диабета.Также врач Волкова назвала полезные жиры – натуральные ненасыщенные: они содержатся в нерафинированных маслах, орехах и сеечках, урбече, морской рыбе, авокадо. Специалистка подчеркнула, что не есть жир совсем очень вредно для организма, поскольку он используется телом в выработке клеток и гормонов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует употреблять зимой , чтобы не набрать лишний вес.

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