Врач Волкова: употребление хороших жиров в первой половине дня способствует похудению

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оливковое масло

Эндокринолог Екатерина Волкова: продукты, являющиеся источником омега-3 жирных кислот, полезны для похудения.

Врач Волкова посоветовала россиянам включать в рацион питания продукты, содержащие так называемые хорошие жиры. В частности, к таким жирам относятся полиненасыщенные  жирные кислоты омега-3.

Врач Волкова констатировала, что употребление хороших жиров в первой половине дня способствует похудению. Например, таким эффектом обладает оливковое масло

«Богатое омега-3 жирными кислотами оливковое масло повышает уровень серотонина (так называемого гормона счастья) и адипонектина, способствующего разрушению жиров», - проинформировала медик в Telegram.

Другой жирный продукт, употребление которого способствует похудению, – авокадо. В нем содержатся  мононенасыщенные жирные кислоты, в частности, понижающая аппетит олеиновая кислота.

Врач Волкова посоветовала употреблять хорошие жиры в первой половине дня, чтобы полученный запас калорий был израсходован организмом в течение дня без отложения в жир на теле.

Жирная пища способствует похудению


Специалистка добавила, что эффективно поддерживать здоровый вес помогает также употребление на завтрак белка. По этой причине в первый прием пищи за день рекомендуется вкачать яйца, рыбу, натуральный йогурт, отварное диетическое мясо или птицу.

Питье теплой воды помогает добиться похудения


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к обезжиренным продуктам вызывает развитие инсулинорезистентности.

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Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
ЗОЖ
гинеколог-эндокринолог
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