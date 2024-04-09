Диетолог Меллор заявил о безопасности белого хлеба: он не вызывает резких скачков сахара

«В 100 граммах белого хлеба содержится около 49 граммов углеводов. В таком же количестве цельнозернового хлеба количество углеводов равняется примерно 41 грамму, что не намного меньше. С точки зрения того, насколько быстро крахмалы перевариваются и вырабатывают глюкозу в организме, между белым и цельнозерновым хлебом нет большой разницы», - высказался специалист.

Диетолог Меллор, представляющий Астонский университет, заявил о безопасности белого хлеба, об этом сообщила «Газета.ru», ссылаясь на его комментарии изданию Daily Mail. Эксперт отметил, что добавляя богатый клетчаткой хлеб к своему рациону, люди только выигрывают. Клетчатка действует как пребиотик, служащий питанием для полезных бактерий и помогающий поддерживать здоровый баланс в микрофлоре кишечника. Также хлеб может быть источником витаминов группы В, микроэлементов.Диетолог Мелор констатировал, что углеводная нагрузка белого хлеба не слишком сильно превосходит такую нагрузку у считающегося полезным цельнозернового хлеба.Он добавил, что употребление белого хлеба не вызывает резких скачков сахара. То увеличение концентрации глюкозы в крови, которое происходит после его приема, является совершенно естественной реакцией организма на еду, подчеркнул эксперт. Если человек достаточно физически активен и не злоупотребляет количеством продукта, то хлеб ему никак не навредит.Дуэйн Меллор уточнил, что репутацию цельнозернового хлеба обеспечивает содержание не полностью измельченных пищевых волокон. Но и белый хлеб легко сделать не менее, а то и более полезным, добавив клетчатки, – его просто нужно есть с овощами, зеленью, листовыми салатами, семечками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что картофель вошел в список недооцененных продуктов как источник защищающих от рака антиокисдантов.

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