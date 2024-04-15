Врач Мясников оценил проблему нехватки магния и назвал содержащие его продукты

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Врач общей практики Александр Мясников: проблема нехватки магния в организме часто бывает преувеличенной.

Врач Мясников оценил проблему нехватки магния на съемках программы о здоровье «О самом главном». По мнению известного российского медика, «заработать» серьезный дефицит магния, который бы как-то угрожал организму, сегодня сложно – для этого нужны специфические условия.

«Миф – то, что мы недоедаем магния. Это сложно. Магний везде в пище», - сказал Александр Мясников.

Врач уточнил, что для возникновения реального дефицита магния организм должен потерять сразу большое количество этого микроэлемента.

Почему это может произойти:
  • Из-за сильного стресса;
  • Из-за однообразного, очень скудного питания в течение долгого времени;
  • Из-за повышенного выведения магния почками в результате сбоях в их работе;
  • Из-за нарушений, препятствующих всасыванию магния через кишечник;
  • Из-за состояний, вызывающих учащенное мочеиспускание.
  • Из-за перенесенной тяжелой инфекции;
  • Из-за высоких физических нагрузок;
  • Из-за злоупотребления алкоголем, кофеином.
Какие симптомы могут говорить о нехватке магния: усиление тревожности, мышечные спазмы, телесные боли, нарушения сна, повышенная усталость и падение работоспособности.

В каких продуктах содержится магний? Врач Мясников назвал содержащие его продукты – это шоколад, мясо птицы, рыба, морская капуста,  кунжут, тыквенные семечки, бананы, орехи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соль содержит добавку, из-за которой может оказаться токсичной для организма.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : дефицит магния, проблемы со здоровьем, Александр Мясников