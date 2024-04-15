Врач Мясников оценил проблему нехватки магния и назвал содержащие его продукты

«Миф – то, что мы недоедаем магния. Это сложно. Магний везде в пище», - сказал Александр Мясников.

Из-за сильного стресса;

Из-за однообразного, очень скудного питания в течение долгого времени;

Из-за повышенного выведения магния почками в результате сбоях в их работе;

Из-за нарушений, препятствующих всасыванию магния через кишечник;

Из-за состояний, вызывающих учащенное мочеиспускание.

Из-за перенесенной тяжелой инфекции;

Из-за высоких физических нагрузок;

Из-за злоупотребления алкоголем, кофеином.

Врач Мясников оценил проблему нехватки магния на съемках программы о здоровье «О самом главном». По мнению известного российского медика, «заработать» серьезный дефицит магния, который бы как-то угрожал организму, сегодня сложно – для этого нужны специфические условия.Врач уточнил, что для возникновения реального дефицита магния организм должен потерять сразу большое количество этого микроэлемента.Почему это может произойти:: усиление тревожности, мышечные спазмы, телесные боли, нарушения сна, повышенная усталость и падение работоспособности.Врач Мясников назвал содержащие его продукты – это шоколад, мясо птицы, рыба, морская капуста, кунжут, тыквенные семечки, бананы, орехи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соль содержит добавку , из-за которой может оказаться токсичной для организма.

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