Врач Садыков назвал негативные последствия питья по утрам воды с лимоном

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вода с лимоном

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков: не следует употреблять кислые напитки на пустой желудок.

Врач Садыков назвал негативные последствия питья по утрам воды с лимоном. Медик заявил, что прием кислых напитков на пустой желудок после сна повышает риск нарушения нормальной работы желудка. В частности, попадающая в него кислота может негативно повлиять на выработку собственного кислого сока, необходимого для пищеварения.

При имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ кислая вода с лимоном, принятая натощак, может спровоцировать обострение патологии, привести к появлению дискомфортных и болезненных симптомов, предупредил специалист.

Еще одним негативным последствием привычки пить утром на пустой желудок кислые напитки является нарушение процесса усвоения белков в организме. Кроме того, это может оказывать вредное воздействие на слизистую.

«Частое употребление кислотных напитков может повредить нежную слизистую оболочку горла, вызывая першение, боль и воспаление», - добавил врач Садыков.

Медик обратил внимание на то, что с утра для приема на голодный желудок предпочтительнее щелочные продукты и напитки, об этом сообщил «Доктор Питер».

«Для поддержания здоровья желудка лучше отдать предпочтение щелочным продуктам, таким как бананы, авокадо или миндальное молоко, которые помогают нейтрализовать кислотность желудка и защитят его слизистую оболочку», - объяснил гастроэнтеролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не нужно выпивать за день больше двух чашек черного или зеленого чая, об этом подробно рассказала терапевт Галина Волкова.

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Рустем Садыков
Рустем Садыков
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : вода с лимоном, опасность для здоровья, Рустем Садыков
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