MedicalXpress: жирный рацион с ограничением углеводов назван среди методов снижения уровня сахара

«Высокожировая диета с низким содержанием углеводов (кето-диета) и низкокалорийное «жидкое» питание могут значительно помочь в снижении и стабилизации уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 1 типа», - констатировала специалист.

Говядина, свинина, курица, рыба и морепродукты;

Сыры;

Низкоуглеводные овощи в виде авокадо, шпината, баклажанов, огурцов, цуккини, зеленого перца, брокколи, цветной капусты.

О том, что жирный рацион с ограничением углеводов назван среди методов снижения уровня сахара, сообщил портал MedicalXpress, ссылаясь на исследователя в области диетологии Лауру Сэслоу (Школа сестринского дела Мичиганского университета). Сэслоу рассказала в интервью о форматах питания для борьбы с гипергликемией у диабетиков.Данный тип питания предусматривает ограничение употребляемых углеводов до 20-35 граммов в день. При этом в повседневном рационе увеличивается доля качественных жиров.Какие продукты составляют основу меню:Диетолог напомнила, что согласно исследованию, проведенному Университетом Индианы, рацион с сокращением дозы углеводов эффективно защищает от резких колебаний уровня сахара в крови.Такое питание предполагает в основном употребление супов и смузи – примерно на 850 калорий в день. Имеющиеся данные говорят, что питаясь таким образом в течение года, можно достичь ремиссии диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом были названы напитки , продлевающие человеческую жизнь.

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