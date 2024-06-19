MedicalXpress: жирный рацион с ограничением углеводов назван среди методов снижения уровня сахара

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Одним из работающих методов снижения уровня сахара в крови является соблюдение кето-диеты, предполагающей насыщенный жиром рацион с ограничением углеводов.

О том, что жирный рацион с ограничением углеводов назван среди методов снижения уровня сахара, сообщил портал MedicalXpress, ссылаясь на исследователя в области диетологии Лауру Сэслоу (Школа сестринского дела Мичиганского университета). Сэслоу рассказала в интервью о форматах питания для борьбы с гипергликемией у диабетиков.

«Высокожировая диета с низким содержанием углеводов (кето-диета) и низкокалорийное «жидкое» питание могут значительно помочь в снижении и стабилизации уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 1 типа», - констатировала специалист.

Как питаться на кето-диете. Данный тип питания предусматривает ограничение употребляемых углеводов до 20-35 граммов в день. При этом в повседневном рационе увеличивается доля качественных жиров.

Какие продукты составляют основу меню:
  • Говядина, свинина, курица, рыба и морепродукты;
  • Сыры;
  • Низкоуглеводные овощи в виде авокадо, шпината, баклажанов, огурцов, цуккини, зеленого перца, брокколи, цветной капусты.
Диетолог напомнила, что согласно исследованию, проведенному Университетом Индианы, рацион с сокращением дозы углеводов эффективно защищает от резких колебаний уровня сахара в крови.

Как питаться при низкокалорийном «жидком» рационе. Такое питание предполагает в основном употребление супов и смузи – примерно на 850 калорий в день. Имеющиеся данные говорят, что питаясь таким образом в течение года, можно достичь ремиссии диабета.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом были названы напитки, продлевающие человеческую жизнь.

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