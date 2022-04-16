Врач Павлова: какие продукты могут особенно серьезно навредить печени

«Все самое вредное для печени человек доставляет в организм сам», - говорит врач, рассуждая о продуктах, которые могут особенно серьезно навредить печени.

«Наибольшую опасность для печени представляют транжиры и рафинированные продукты (сахар, фруктоза)», - резюмировала врач.