Врач Павлова: какие продукты могут особенно серьезно навредить печени
По мнению врача эндокринолога Зухры Павловой, употребление рафинированных продуктов является одной из самых вредных для печени привычек.
«Все самое вредное для печени человек доставляет в организм сам», - говорит врач, рассуждая о продуктах, которые могут особенно серьезно навредить печени.
Врач Павлова считает, в частности, опасным потребление трансжиров, этот тип жиров присутствует в большом количестве в гидрогенизированных растительных маслах, жареных продуктах, разных видах маргарина, в приготовленных во фритюре угощениях, блюдах фастфуд-кухни. Пристрастие к такой еде, злоупотребление ею может ухудшать патологическое состояние печени вплоть до появления рубцов, развития печеночной недостаточности.
Другим продуктом из числе тех, которые могут серьезно вредить печени, Зухра Павлова называет лакомства, насыщенные сахаром и фруктозой.
«Наибольшую опасность для печени представляют транжиры и рафинированные продукты (сахар, фруктоза)», - резюмировала врач.
Павлова советует всем взрослым людям есть как можно меньше жареных блюд, время от времени отказываться от мяса, пить чистую воду, употреблять в пищу крестоцветные овощи в виде разных видов капусты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве медики советуют пить воду.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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