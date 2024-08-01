Врач Лазуренко: добавленный сахар ускоряет старение даже при сбалансированном питании
Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко предупредила о негативном влиянии добавленного сахара как активатора старения.
Врач Лазуренко отметила, что добавленный сахар может ускорять старение организма даже при сбалансированном питании. Специалист сообщила, что недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета показало: пристрастие к употреблению готовых продуктов с добавленным сахаром повышает риск преждевременного старения. По словам Лазуренко, поедание большого количества добавленного сахара провоцирует гликацию - процесс, при котором молекулы сахара соединяются с белками и жирами. Последствием такого процесса становится образование продуктов гликации, накапливаемых в тканях и способствующих токсическому воздействию на клетки. В результате возникает окислительный стресс, активизирующий воспаление, значительно ускоряющее старение и гибель клеток организма.
«Именно гликация обуславливает развитие «болезней цивилизации», ассоциированных с возрастом: ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза», - об этом Лазуренко сказала телеканалу «360».
Для защиты от слишком раннего старения врач порекомендовала употреблять как можно меньше простых углеводов и сахара. В рацион нужно вводить клетчатку, нерастворимое волокно, отруби, цельные злаки и продукты с антиоксидантами, убеждена эксперт.
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Наталья Лазуренко
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
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