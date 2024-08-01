Врач Лазуренко: добавленный сахар ускоряет старение даже при сбалансированном питании

«Именно гликация обуславливает развитие «болезней цивилизации», ассоциированных с возрастом: ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза», - об этом Лазуренко сказала телеканалу « 360 ».

Врач Лазуренко отметила, что добавленный сахар может ускорять старение организма даже при сбалансированном питании. Специалист сообщила, что недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета показало: пристрастие к употреблению готовых продуктов с добавленным сахаром повышает риск преждевременного старения. По словам Лазуренко, поедание большого количества добавленного сахара провоцирует гликацию - процесс, при котором молекулы сахара соединяются с белками и жирами. Последствием такого процесса становится образование продуктов гликации, накапливаемых в тканях и способствующих токсическому воздействию на клетки. В результате возникает окислительный стресс, активизирующий воспаление, значительно ускоряющее старение и гибель клеток организма.Для защиты от слишком раннего старения врач порекомендовала употреблять как можно меньше простых углеводов и сахара. В рацион нужно вводить клетчатку, нерастворимое волокно, отруби, цельные злаки и продукты с антиоксидантами, убеждена эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасно употреблять горячие блюда.

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