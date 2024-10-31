Врач Макиша: гречка полезна для продления молодости кожи

«Гречка — источник белка и полезных микроэлементов, вдобавок в ней присутствует очень много различных антиоксидантов. Благодаря этому гречка помогает сохранять красоту, молодость и здоровье кожи», - констатировала врач.

Врач Макиша заявила, что гречка полезна для продления молодости кожи. На съемках программы «О самом главном» медик сообщила, что данный эффект обеспечивается большим количеством антиоксидантов, содержащихся в этой крупе.Макиша добавила, что благодаря своему составу гречка крайне позитивно влияет на состояние кровеносных сосудов (это также делает ее «суперпродуктом» для продления молодости кожи). Врач посоветовала есть гречку для поддержания работы сердца, отметив попутно, что богатый белком продукт хорошо помогает, помимо прочего, контролировать уровень сахара в крови. Вдобавок гречка обладает свойством ощелачивать организм, улучшая работу кишечника, устраняя токсины, отеки и укрепляя иммунитет.Исследования показали, что при употреблении гречки в организме усиливается выработка белка SIRT1, и это специфическим образом влияет на процессы старения. При повышении уровня данного белка старение организма замедляется и одновременно улучшается самочувствие человека – он ощущает себя энергичнее, больше двигается.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в качестве продукта, защищающего организм от ускоренного старения, гречку посоветовал употреблять известный российский диетолог Михаил Гинзбург.

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