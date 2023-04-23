Диетолог Гинзбург: гречка полезна для защиты от злокачественных опухолей и старения

«Гречка защищает от диабета, лишнего веса, развития злокачественных опухолей и старения», - заявил Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург констатировал, что присутствие гречки в рационе обеспечивает эффект профилактики многих заболеваний, включая злокачественные. Также она полезна для предотвращения тех негативных изменений в организме, которые повышают риски злокачественных образований. Этот эффект, как пояснил специалист, связан с содержанием в гречке многих полезных молекул.Одним из больших плюсов гречки диетолог назвал ее низкую калорийность, которая в ней сочетается со способностью обеспечивать длительное насыщение. Тем, кому больше 40 лет, гречка будет полезна как богатый источник растительного белка.Также Гинзбург обратил внимание на то, что в гречке содержится большое количество магния. Этот микроэлемент важен для хорошего функционирования ЖКТ, обеспечивает поддержку сердцу, нервной системе, желчному пузырю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление помидоров.

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