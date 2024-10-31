Врач Кашух: гарниры в виде риса и пюре из картошки лучше заменить на более полезные

«Любителям картофеля лучше запекать его или отваривать с кожурой. Жареный картофель при регулярном употреблении тоже способствует набору веса, вдобавок увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов», - предупредила Кашух в комментарии «Газете.Ru».

Картофель и рис обладают своими достоинствами, но в виде гарниров они скорее вредны чем полезны для большинства людей. Врач Кашух отметила, что пюре из картошки гораздо вреднее даже отварного картофеля «в мундире» – такой вариант гарнира, приправленный маслом и молоком, становится не только «калорийной бомбой», но и приобретает высокий гликемический индекс. Уровень сахара после картофельного пюре резко повышается, а следом возрастает и уровень инсулина. Пристрастие к такому гарниру серьезно повышает риск набора лишнего веса и развития инсулинорезистентности.Также не слишком полезен как гарнир белый шлифованный рис, поскольку он практически не содержит клетчатки и богат углеводами, которые быстро усваиваются и стимулируют процессы жироотложения. То же самое можно сказать и о макаронах из белой муки. Медик посоветовала заменит такие гарниры на более полезные – например, на бурый рис или цельнозерновые макароны.По словам Кашух, таковым являются приготовленные на пару или запеченные в духовке овощи, такие как цветная капуста, брокколи, морковь, перец, кабачки. Кроме того, можно использовать бобовые или цельные крупы – гречку, булгур, перловку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гречка обладает способностью продевать молодость кожи

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