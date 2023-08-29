Врач Кашух: продукты с крахмалом и трансжирами могут быть канцерогенными

«Вода, воздух, почва, строительные материалы, бытовая химия часто содержат канцерогены. Пища порой тоже может стать источником этих ядов», - поделилась специалистка с «Лайфом».

«Больше всего канцерогена акриламида содержится в блюдах из картошки, которые готовили при температуре выше 120 градусов», - проинформировала врач.

«Канцерогены имеют свойство накапливаться в организме и отравлять его постепенно», - предупредила врач.

Врач Кашух сообщила, что канцерогены представляют собой химические вещества, увеличивающие риск развития рака.В частности, уточнила Кашух, канцерогенными могут быть продукты с крахмалом. Подвергаясь нагреванию, такие продукты становятся источником канцерогена акриламида – провокатора клеточных мутаций, ведущих к появлению злокачественных опухолей.Кроме того, канцерогенным продуктом становится растительное масло, которое нагревается до температуры больше 200 градусов. Когда во время жарки масло дымится, в нем возникают потенциально опасные для организма соединения – глицидиловые эфиры. Эти вещества подозревают в том, что под их воздействием в молочных железах, почках и печени появляются опухоли.Также врач Кашух предупредил об опасности трансжиров – в первую очередь, искусственных. Их богатым источником являются кулинарное масло и маргарин. Таким образом, наиболее насыщенными трансжирами являются выпечка и кондитерские изделия. С употреблением этих трансжиров тесно связаны проблемы повышенного холестерина и закупорки сосудов, подверженность гипертонии, ишемической болезни сердца. Но также искусственные трансжирные кислоты могут обладать канцерогенным эффектом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях употребляемые в пищу картофель и помидоры повышают риск рака

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