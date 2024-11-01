Свекла, репа и чеснок: врач назвала 7 доступных продуктов для лучшей защиты от рака

«У регулярно употребляющих в пищу морковь курильщиков вероятность появления онкологического заболевания легких снижена примерно в три раза», - проинформировала Очеретина.

Врач Ирина Очеретина напомнила россиянам, что продукты, способные противостоять возникновению злокачественных опухолей, могут быть вполне доступными и недорогими. На своей странице в «ВКонтакте» медик поделилась списком таких защитников от рака, включив в него 7 продуктов.По словам Очеретиной, свекла улучшает питание головного мозга – этот овощ богат веществами, которые расслабляют сосудистую ткань и препятствуют сосудистым спазмам, что обеспечивает полноценный приток крови. Это способствует более эффективному обновлению мозговых клеток, противостоит их воспалению.Врач назвала обычную морковку доступным продуктом, который доказанно улучшает защиту человека от рака легких.Относится к крестоцветным овощам, богатым глюкозинолатами. При нарезке продукта эти вещества переходят в изотиоцинаты, предотвращающие появление клеточных мутаций, ведущих к раку. Врач сообщила, что употребление репы уменьшает вероятность развития рака желудка, молочных желез, легких и кишечника.В его составе присутствуют вещества (например, витамина А), которые оказывают антиоксидантное, то есть, противовоспалительное действием, что обеспечивает организму защиту от опасной активизации раковых клеток.Ее преимуществом является высокая концентрация сульфорафана. Многие исследования показали: данное вещество эффективно противостоит развитию рака молочной и предстательной железы.Медик констатировала, что ее употребление хотя бы раз в неделю снижает риск развития глаукомы и рака предстательной железы.Пряный овощ насыщен аллицином, который известен как «убийца раковых клеток». В частности, чесночный аллицин улучшает защиту от появления опухолей печени. Причем наиболее интенсивно он выделяется при измельчении продукта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты замедляют старение у людей возрастом после 50 лет.

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