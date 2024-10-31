«Чтобы избежать обвисания кожи»: врач Янг назвала полезные продукты для людей после 50 лет

«Для поддержки сосудов и сердца рацион нужно разнообразить молодой картошкой с кожурой, шпинатом и петрушкой, курагой. Кроме того, нужно ограничить потребление простых углеводов и сахара», - поделилась Янг в Telegram-канале.

Чеснок – помогает снижать высокий уровень холестерина;

Куркума – оказывает противовоспалительное действие;

Корица – эффективна для регуляции уровня сахара в крови;

Ягоды – обеспечивают организм мощными антиоксидантами, помогают поддерживать активность мозга и снижать высокое давление;

Кисломолочные продукты – способствуют хорошей работе кишечника, улучшают состояние его микрофлоры.

Крестоцветные овощи (руккола, шпинат, редис, капуста) – активизируют вывод токсинов, уменьшают хроническое воспаление и риск онкологических заболеваний.

Эндокринолог Янг констатировала, что организм людей старше 50 лет часто испытывает недостаток качественного белка – отчасти из-за его недобора в питании, отчасти из-за того, что белок в этом возрасте начинает хуже усваиваться. Последствием такого недостатка белка становятся многие неприятные процессы, усугубляющие внешнее старение, – теряет упругость и обвисает кожа, ослабевают мышцы, повышается риск переломов.Медик констатировала: чтобы избежать слишком интенсивного обвисания кожи и замедлить другие нежелательные симптомы старения, следует употреблять белковые продукты. Янг назвала полезными для людей после 50 лет рыбу, птицу и красное мясо (но последнее – не чаще двух раз в неделю).Другие полезные продукты для людей после 50 лет:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для продления молодости кожи полезно есть гречку

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